Альваро Арбелоа установил рекорд Лиги чемпионов, выбив из турнира Моуринью с Гвардиолой

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 установил достижение, ранее не покорявшееся ни одному наставнику в истории.

Как сообщает аккаунт журналиста Алексиса Мартина-Тамайо в соцсети X Mister Chip, Арбелоа стал первым тренером в истории, которому удалось выбить Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолу из плей-офф ЛЧ, выиграв все матчи противостояния с ними. При этом отмечается, что Юрген Клопп и Диего Симеоне выбивали обоих из главного еврокубкового турнира, но не выиграли у них оба матча плей-офф.

Напомним, в стыковом раунде плей-офф ЛЧ мадридский гранд в обоих матчах одолел «Бенфику», возглавляемую Моуринью (1:0, 2:1), а в 1/8 финала главного еврокубка подопечные Арбелоа были сильнее «Манчестер Сити» Гвардиолы (3:0, 2:1).

В 1/4 финала «Реал» встретится либо с «Баварией», либо с «Аталантой». Первый матч между командами завершился в пользу немцев со счётом 6:1.