Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Ференцварош. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альваро Арбелоа установил рекорд Лиги чемпионов, выбив из турнира Моуринью с Гвардиолой

Альваро Арбелоа установил рекорд Лиги чемпионов, выбив из турнира Моуринью с Гвардиолой
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 установил достижение, ранее не покорявшееся ни одному наставнику в истории.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

Как сообщает аккаунт журналиста Алексиса Мартина-Тамайо в соцсети X Mister Chip, Арбелоа стал первым тренером в истории, которому удалось выбить Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолу из плей-офф ЛЧ, выиграв все матчи противостояния с ними. При этом отмечается, что Юрген Клопп и Диего Симеоне выбивали обоих из главного еврокубкового турнира, но не выиграли у них оба матча плей-офф.

Напомним, в стыковом раунде плей-офф ЛЧ мадридский гранд в обоих матчах одолел «Бенфику», возглавляемую Моуринью (1:0, 2:1), а в 1/8 финала главного еврокубка подопечные Арбелоа были сильнее «Манчестер Сити» Гвардиолы (3:0, 2:1).

В 1/4 финала «Реал» встретится либо с «Баварией», либо с «Аталантой». Первый матч между командами завершился в пользу немцев со счётом 6:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android