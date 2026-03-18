Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Ференцварош. Прямая трансляция
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времён

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времён среди тренеров после ответного матча 1/8 финала главного еврокубка с мадридским «Реалом» (1:2). Напомним, «горожане» вылетели из ЛЧ по итогам двухматчевого противостояния (по сумме двух встреч — 1:5).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

Как сообщает аккаунт Madrid Zone в соцсети X, Гвардиола стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, выбывшим из турнира от одной и той же команды три сезона подряд. Ранее в сезоне-2024/2025 команда из Манчестера уступила «Реалу» в стыковом раунде плей-офф (общий счёт — 2:3), в сезоне-2023/2024 — в четвертьфинале (4:4, 3:4 пен.).

Отметим, что команда Гвардиолы вылетела от «Мадрида» в четвёртом плей-офф ЛЧ за последние пять сезонов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android