Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времён
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времён среди тренеров после ответного матча 1/8 финала главного еврокубка с мадридским «Реалом» (1:2). Напомним, «горожане» вылетели из ЛЧ по итогам двухматчевого противостояния (по сумме двух встреч — 1:5).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22' 1:1 Холанд – 41' 1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Удаления: Б. Силва – 20' / нет
Как сообщает аккаунт Madrid Zone в соцсети X, Гвардиола стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, выбывшим из турнира от одной и той же команды три сезона подряд. Ранее в сезоне-2024/2025 команда из Манчестера уступила «Реалу» в стыковом раунде плей-офф (общий счёт — 2:3), в сезоне-2023/2024 — в четвертьфинале (4:4, 3:4 пен.).
Отметим, что команда Гвардиолы вылетела от «Мадрида» в четвёртом плей-офф ЛЧ за последние пять сезонов.
