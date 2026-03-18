Хвича Кварацхелия установил национальное достижение Лиги чемпионов

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия отметился тремя голами в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2, 3:0) и установил национальное достижение в главном еврокубковом турнире.
На его счету 12 голов в 37 матчах в ЛЧ, благодаря чему он стал первым в истории грузинским футболистом, оформившим двузначное число забитых мячей в престижнейшем турнире Европы. Отметим, что у Кварацхелии 10 мячей в составе «ПСЖ» и два гола за «Наполи».
Напомним, ранее ни один грузин не забил более трёх мячей в Лиге чемпионов: у Кахи Каладзе, Левана Кобиашвили и Георгия Деметрадзе по три мяча в соревнованиях.
В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.
- 18 марта 2026
-
07:24
-
07:13
-
06:57
-
06:51
-
06:47
-
06:39
-
06:36
-
06:20
-
06:19
-
06:14
-
05:35
-
05:13
-
04:45
-
04:35
-
04:11
-
03:30
-
03:27
-
03:11
-
02:58
-
02:30
-
02:11
-
02:05
-
02:03
-
01:47
-
01:31
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:49
-
00:44
-
00:38
-
00:33