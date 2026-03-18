Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Ференцварош. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия установил национальное достижение Лиги чемпионов

Комментарии

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия отметился тремя голами в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2, 3:0) и установил национальное достижение в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

На его счету 12 голов в 37 матчах в ЛЧ, благодаря чему он стал первым в истории грузинским футболистом, оформившим двузначное число забитых мячей в престижнейшем турнире Европы. Отметим, что у Кварацхелии 10 мячей в составе «ПСЖ» и два гола за «Наполи».

Напомним, ранее ни один грузин не забил более трёх мячей в Лиге чемпионов: у Кахи Каладзе, Левана Кобиашвили и Георгия Деметрадзе по три мяча в соревнованиях.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android