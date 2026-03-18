Хвича Кварацхелия установил национальное достижение Лиги чемпионов

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия отметился тремя голами в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2, 3:0) и установил национальное достижение в главном еврокубковом турнире.

На его счету 12 голов в 37 матчах в ЛЧ, благодаря чему он стал первым в истории грузинским футболистом, оформившим двузначное число забитых мячей в престижнейшем турнире Европы. Отметим, что у Кварацхелии 10 мячей в составе «ПСЖ» и два гола за «Наполи».

Напомним, ранее ни один грузин не забил более трёх мячей в Лиге чемпионов: у Кахи Каладзе, Левана Кобиашвили и Георгия Деметрадзе по три мяча в соревнованиях.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.