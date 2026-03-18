Хвича Кварацхелия выделил ключевой аспект разгромной победы над «Челси»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от трёх мячей в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси». Парижане одолели лондонцев со счётом 8:2 (5:2, 3:0) в двух играх главного еврокубка.

«Ключевым было открыть счёт и сделать это как можно быстрее. После этого мы продолжили играть по своему плану. Если бы первыми пропустили мы, матч стал бы сложнее и, возможно, пошёл бы иначе. В каждой игре мы стараемся подтверждать уверенность — сегодня с этим справились. Нужно сохранять тот же подход, впереди ещё много встреч», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.