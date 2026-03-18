Андрей Кобелев оценил работу VAR в российском футболе

Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал работу VAR в отечественном футболе.

«Когда его внедряли, я думал, что будет меньше ошибок. Но на самом деле сейчас всё настолько под микроскопом, и тем не менее остаются двойные стандарты. При этом думаю, что VAR будет улучшаться, но пока ошибки есть. Если используете, так используйте уж везде. А сейчас получается, что они смотрят только голевые атаки», — сказал Кобелев в интервью Livesport.

На данный момент РПЛ возглавляет «Краснодар». В активе чёрно-зелёных 46 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», имея на счету 45 очков. Тройку замыкает «Локомотив» (41).