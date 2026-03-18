Луис Энрике прокомментировал игру Матвея Сафонова в ЛЧ с «Челси», упомянув Люка Шевалье

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями об игре вратаря красно-синих Матвея Сафонова после разгромной победы в матче с «Челси» (3:0) в рамках ответной встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«В Лиге чемпионов невозможно побеждать на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высшего уровня. У нас есть Сафонов, а также Шевалье. Мне повезло иметь таких хороших вратарей», — приводит слова Энрике издание Le Figaro.

Отметим, что Сафонов провёл 11-й матч подряд за парижан во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в его активе 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч. В первой части сезона основным голкипером красно-синих был француз Люка Шевалье. Всего у новичка французского гранда 26 матчей, в которых он пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».