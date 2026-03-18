Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Ференцварош. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике прокомментировал игру Матвея Сафонова в ЛЧ с «Челси», упомянув Люка Шевалье

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями об игре вратаря красно-синих Матвея Сафонова после разгромной победы в матче с «Челси» (3:0) в рамках ответной встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«В Лиге чемпионов невозможно побеждать на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высшего уровня. У нас есть Сафонов, а также Шевалье. Мне повезло иметь таких хороших вратарей», — приводит слова Энрике издание Le Figaro.

Отметим, что Сафонов провёл 11-й матч подряд за парижан во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в его активе 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч. В первой части сезона основным голкипером красно-синих был француз Люка Шевалье. Всего у новичка французского гранда 26 матчей, в которых он пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android