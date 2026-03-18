Брага — Ференцварош. Прямая трансляция
Слот высказался о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»

Слот высказался о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об участии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем» (0:1) защитников клуба Ибраима Конате и Джо Гомеса, а также форварда Александера Исака.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конате готов выйти на поле и, надеюсь, отыграть 90 минут, а если понадобится, то и больше. Но это мы узнаем перед матчем. Исак не сможет сыграть завтра, а насчёт Гомеса мы решим в канун игры», — приводит слова Слота.

«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Комментарии
