Слот высказался о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об участии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем» (0:1) защитников клуба Ибраима Конате и Джо Гомеса, а также форварда Александера Исака.

«Конате готов выйти на поле и, надеюсь, отыграть 90 минут, а если понадобится, то и больше. Но это мы узнаем перед матчем. Исак не сможет сыграть завтра, а насчёт Гомеса мы решим в канун игры», — приводит слова Слота.

«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.