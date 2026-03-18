Брага — Ференцварош. Прямая трансляция
Тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поражении в матче ЛЧ с «ПСЖ»
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Встреча команд завершилась победой парижан со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Тяжёлый вечер. Знали, что нас ждёт непростая задача, но мы очень здорово начали. Мы играли с мячом в их штрафной, а в итоге Баркола забил с 23 метров в верхний угол. Это добавило «ПСЖ» уверенности. Когда уступаешь в три мяча после первого матча, нужно, чтобы всё складывалось в твою пользу. Нужно хорошо начать, но всё получилось наоборот. Мы допустили ошибку, а на этом уровне индивидуальные ошибки наказываются игроками соперника», — приводит слова Росеньора официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала «ПСЖ» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай».

