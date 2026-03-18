Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Российский легионер в США: у Батракова были бы перспективы стать звездой в МЛС

Экс-игрок академии «Локомотива» и сербских клубов, ныне полузащитник американского «Чарльстона» Кирилл Пахомов поделился мыслями о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Батракова и потенциальной возможности стать звездой в МЛС.

— Хоть я и вырос в «Локомотиве» и подавал мячи на матчах основы, когда там играл Алексей Миранчук, видел своими глазами его первые шаги в профессиональном футболе. Но пока никак с ним не взаимодействовал здесь. Мой брат 2005 года, играл вместе с Батраковым. Все журналисты спрашивают про него (смеётся).

— Он был бы звездой в МЛС?
— Неважно, куда ты переезжаешь, — если ты не Месси, тебе нужно заработать статус звезды. Но у Батракова была бы такая перспектива, — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне в активе 20-летнего россиянина 15 голов и восемь результативных передач в 27 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Полное интервью с Пахомовым читайте на «Чемпионате» позже.
