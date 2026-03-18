Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Ференцварош. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это наш лучший уровень в этом сезоне». Микель Артета — о матче с «Байером» в ЛЧ

«Это наш лучший уровень в этом сезоне». Микель Артета — о матче с «Байером» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Байером». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты английского клуба.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Эзе – 36'     2:0 Райс – 63'    

«Команда показала себя великолепно. Мы отлично начали, полностью доминировали и создали много моментов. Вратарь долго держал их в игре в первом тайме. Мы отлично сыграли как индивидуально и как команда. Это наш лучший уровень в этом сезоне», — приводит слова Микеля Артеты официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала лондонский «Арсенал» встретится с лиссабонским «Спортингом».

«Арсенал» победил «Байер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android