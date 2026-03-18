«Это наш лучший уровень в этом сезоне». Микель Артета — о матче с «Байером» в ЛЧ
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Байером». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты английского клуба.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Эзе – 36' 2:0 Райс – 63'
«Команда показала себя великолепно. Мы отлично начали, полностью доминировали и создали много моментов. Вратарь долго держал их в игре в первом тайме. Мы отлично сыграли как индивидуально и как команда. Это наш лучший уровень в этом сезоне», — приводит слова Микеля Артеты официальный сайт УЕФА.
В 1/4 финала лондонский «Арсенал» встретится с лиссабонским «Спортингом».
