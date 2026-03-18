«Это наш лучший уровень в этом сезоне». Микель Артета — о матче с «Байером» в ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Байером». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты английского клуба.

«Команда показала себя великолепно. Мы отлично начали, полностью доминировали и создали много моментов. Вратарь долго держал их в игре в первом тайме. Мы отлично сыграли как индивидуально и как команда. Это наш лучший уровень в этом сезоне», — приводит слова Микеля Артеты официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала лондонский «Арсенал» встретится с лиссабонским «Спортингом».