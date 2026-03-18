Гвардиола ответил на вопрос о будущем в «Ман Сити», упомянув «Барселону» или «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:2) высказался о своём будущем. Отметим, что по итогам двухматчевого противостояния «горожане» вылетели из турнира.
— Вы сказали: «Мы вернёмся». Значит ли это, что вы остаётесь в «Манчестер Сити»?
— Когда я уйду на пенсию через 10 лет, я всё равно скажу: мы вернёмся, потому что я часть этого. Как в «Барселоне» или «Баварии». Когда я был там, я был частью клуба. Я очень привязан к «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, четыре раза побеждала в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в Кубке страны и по разу — в Лиге чемпионов, клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА.
- 18 марта 2026
-
08:54
-
08:45
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:13
-
06:57
-
06:51
-
06:47
-
06:39
-
06:36
-
06:20
-
06:19
-
06:14
-
05:35
-
05:13
-
04:45
-
04:35
-
04:11
-
03:30
-
03:27
-
03:11
-
02:58
-
02:30
-
02:11
-
02:05
-
02:03
-
01:47
-
01:31
-
01:18