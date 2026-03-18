Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Гвардиола ответил на вопрос о будущем в «Ман Сити», упомянув «Барселону» или «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:2) высказался о своём будущем. Отметим, что по итогам двухматчевого противостояния «горожане» вылетели из турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

— Вы сказали: «Мы вернёмся». Значит ли это, что вы остаётесь в «Манчестер Сити»?
— Когда я уйду на пенсию через 10 лет, я всё равно скажу: мы вернёмся, потому что я часть этого. Как в «Барселоне» или «Баварии». Когда я был там, я был частью клуба. Я очень привязан к «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, четыре раза побеждала в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в Кубке страны и по разу — в Лиге чемпионов, клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА.

