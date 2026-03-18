Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Статистика Никиты Хайкина в ответном матче ЛЧ со «Спортингом», где он пропустил пять мячей
Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, несмотря на пять пропущенных мячей, получил одну из самых высоких оценок за игру (6.8), он совершил девять спасений по ходу матча, четыре из которых из пределов вратарской (-1.67 xGoT после ударов в створ*), в рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со «Спортингом» (0:5). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34'     2:0 Гонсалвеш – 61'     3:0 Суарес – 78'     4:0 Араухо Вильчес – 92'     5:0 Нел – 120+1'    

Отмечается, что у голкипера 43% точных передач (25/58). Вратарский показатель Хайкина в этой встрече — (-1.67) предотвращённого гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил больше, чем ожидалось».

Норвежский «Будё-Глимт» объявил о продлении контракта с российским голкипером Никитой Хайкиным.

Футболист подписал со своим клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.

