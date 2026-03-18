Статистика Никиты Хайкина в ответном матче ЛЧ со «Спортингом», где он пропустил пять мячей

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, несмотря на пять пропущенных мячей, получил одну из самых высоких оценок за игру (6.8), он совершил девять спасений по ходу матча, четыре из которых из пределов вратарской (-1.67 xGoT после ударов в створ*), в рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со «Спортингом» (0:5). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.
Отмечается, что у голкипера 43% точных передач (25/58). Вратарский показатель Хайкина в этой встрече — (-1.67) предотвращённого гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил больше, чем ожидалось».
Норвежский «Будё-Глимт» объявил о продлении контракта с российским голкипером Никитой Хайкиным.
Футболист подписал со своим клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.
- 18 марта 2026
