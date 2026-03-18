«Челси» пропустил от Хвичи Кварацхелии самый ранний гол дома в истории Лиги чемпионов
Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия отметился голом на шестой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0) и вошёл в историю главного еврокубкового турнира.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
Как сообщает статистический портал Squawka, гол Кварацхелии на 5-й минуте и 41-й секунде стал самым ранним голом, пропущенным «Челси» дома в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.
