Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» пропустил от Хвичи Кварацхелии самый ранний гол дома в истории Лиги чемпионов

«Челси» пропустил от Хвичи Кварацхелии самый ранний гол дома в истории Лиги чемпионов
Комментарии

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия отметился голом на шестой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0) и вошёл в историю главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

Как сообщает статистический портал Squawka, гол Кварацхелии на 5-й минуте и 41-й секунде стал самым ранним голом, пропущенным «Челси» дома в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

Хвича Кварацхелия выделил ключевой аспект разгромной победы над «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android