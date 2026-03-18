«Челси» пропустил от Хвичи Кварацхелии самый ранний гол дома в истории Лиги чемпионов

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия отметился голом на шестой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0) и вошёл в историю главного еврокубкового турнира.

Как сообщает статистический портал Squawka, гол Кварацхелии на 5-й минуте и 41-й секунде стал самым ранним голом, пропущенным «Челси» дома в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.