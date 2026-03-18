Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
«Свобода и независимость». Российский легионер рассказал о жизни в США

Комментарии

Экс-игрок академии «Локомотива» и сербских клубов, ныне полузащитник американского «Чарльстона» Кирилл Пахомов поделился мыслями о своей жизни в США и её плюсах.

«Наверное, это клише, но я скажу слово «свобода». Я всегда знаю, что мне нужно делать для нормальной жизни. Знаю, как будет устроен мой день, и независим от других людей. Например, я хочу купить машину. И я знаю, что делать для этого, сколько работать и сколько зарабатывать. Здесь мне не нужно проверять, не скрутили ли пробег у автомобиля, потому что я точно знаю, что здесь этим никто не занимается. Свобода в этом. И независимость», — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кириллу Пахомову 25 лет. Он родом из Курска. С 2023 года российский хавбек выступает в США.

Полное интервью с Пахомовым читайте на «Чемпионате» позже.
Материалы по теме
Эксклюзив
Российский легионер в США: у Батракова были бы перспективы стать звездой в МЛС
Комментарии
