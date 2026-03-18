Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
У Сенегала отобрали Кубок Африки, Сафонов с «ПСЖ» — в 1/4 финала ЛЧ. Главное к утру

У Сенегала отобрали Кубок Африки, Сафонов с «ПСЖ» — в 1/4 финала ЛЧ. Главное к утру
Комментарии

Сенегалу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки с Марокко и отобрали трофей, «ПСЖ» с российским вратарём Матвеем Сафоновым разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сенегалу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки с Марокко.
  2. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  3. «Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России, армейцы завершали игру вдевятером.
  4. Сергей Бобровский установил рекорд среди российских вратарей в НХЛ всех времён.
  5. «Реал» одолел «Манчестер Сити» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  6. Хет-трик и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть в гостях «Сиэтл».
  7. «Спортинг» разгромил «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  8. Анна Блинкова переиграла Софью Кенин и вышла во второй круг «тысячника» в Майами.
  9. Леон Драйзайтль выбыл из-за травмы до конца регулярного сезона НХЛ.
  10. «Арсенал» победил «Байер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  11. «Эдмонтон» с ассистом Макдэвида обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ. У россиян — три очка.
  12. Гол Тарасенко и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть в овертайме «Чикаго».
