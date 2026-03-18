У Сенегала отобрали Кубок Африки, Сафонов с «ПСЖ» — в 1/4 финала ЛЧ. Главное к утру
Сенегалу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки с Марокко и отобрали трофей, «ПСЖ» с российским вратарём Матвеем Сафоновым разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сенегалу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки с Марокко.
- «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- «Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России, армейцы завершали игру вдевятером.
- Сергей Бобровский установил рекорд среди российских вратарей в НХЛ всех времён.
- «Реал» одолел «Манчестер Сити» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Хет-трик и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть в гостях «Сиэтл».
- «Спортинг» разгромил «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Анна Блинкова переиграла Софью Кенин и вышла во второй круг «тысячника» в Майами.
- Леон Драйзайтль выбыл из-за травмы до конца регулярного сезона НХЛ.
- «Арсенал» победил «Байер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- «Эдмонтон» с ассистом Макдэвида обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ. У россиян — три очка.
- Гол Тарасенко и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть в овертайме «Чикаго».
