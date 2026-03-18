Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Матвей Сафонов получил наивысшую оценку в «ПСЖ» за ответный матч с «Челси» от L'Équipe
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил очень высокую оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0), в котором он отыграл «на ноль» и совершил девять сейвов. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на 8 баллов. Такую же оценку получил только главный тренер команды Луис Энрике. Самую низкий балл в команде газета выставила форварду Усману Дембеле (5). Все остальные игроки «ПСЖ» получили от издания по 6 и 7 баллов.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Челси» от L’Équipe:

Сафонов — 8, Хакими — 6, Маркиньос — 7, Пачо — 6, Мендеш — 6, Заир-Эмери — 7, Витинья — 6, Невеш — 7, Кварацхелия — 5, Баркола — 8, Дембеле — 7, Луис Энрике — 8.

Материалы по теме
Луис Энрике прокомментировал игру Матвея Сафонова в ЛЧ с «Челси», упомянув Люка Шевалье
