«Несколько неуверенных выходов из ворот». L'Équipe — об игре Сафонова в матче ЛЧ с «Челси»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0), в котором он сыграл «на ноль» и отразил девять ударов. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Российский футболист продемонстрировал серию важных спасений (на 9-й, 42-й, 43-й, 61-й, 65-й и 75-й минутах), показал улучшение техники игры ногами, сделав практически результативную передачу после длинного паса в моменте, где плохо сыграл Мамаду Сарр (6-я минута). Однако были отмечены и несколько неуверенных выходов из ворот. Несмотря на это, россиянин активно проявлял себя и вновь подтвердил своё мастерство в составе парижского клуба», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 15 матчей (1380 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

