Пять пропущенных мячей Хайкина — в видеообзоре победы «Спортинга» над «Будё-Глимт» в ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 португальский «Спортинг» принимал норвежский «Будё-Глимт». Победу со счётом 5:0 в дополнительное время в этой игре одержали лиссабонцы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш, Луис Суарес, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес и Рафаэл Нел.

В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0.

В 1/4 финала португальцы встретятся с лондонским «Арсеналом».