Пять пропущенных мячей Хайкина — в видеообзоре победы «Спортинга» над «Будё-Глимт» в ЛЧ
Поделиться
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 португальский «Спортинг» принимал норвежский «Будё-Глимт». Победу со счётом 5:0 в дополнительное время в этой игре одержали лиссабонцы.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34' 2:0 Гонсалвеш – 61' 3:0 Суарес – 78' 4:0 Араухо Вильчес – 92' 5:0 Нел – 120+1'
В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш, Луис Суарес, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес и Рафаэл Нел.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0.
В 1/4 финала португальцы встретятся с лондонским «Арсеналом».
Комментарии
- 18 марта 2026
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:13
-
06:57
-
06:51
-
06:47
-
06:39
-
06:36
-
06:20
-
06:19