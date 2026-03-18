Главная Футбол Новости

Пять пропущенных мячей Хайкина — в видеообзоре победы «Спортинга» над «Будё-Глимт» в ЛЧ

Пять пропущенных мячей Хайкина — в видеообзоре победы «Спортинга» над «Будё-Глимт» в ЛЧ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 португальский «Спортинг» принимал норвежский «Будё-Глимт». Победу со счётом 5:0 в дополнительное время в этой игре одержали лиссабонцы.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34'     2:0 Гонсалвеш – 61'     3:0 Суарес – 78'     4:0 Араухо Вильчес – 92'     5:0 Нел – 120+1'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш, Луис Суарес, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес и Рафаэл Нел.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0.

В 1/4 финала португальцы встретятся с лондонским «Арсеналом».

