Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Вратарь «Краснодара» Агкацев: мечтаю, чтобы каждая игра была, как с ЦСКА

Вратарь «Краснодара» Агкацев: мечтаю, чтобы каждая игра была, как с ЦСКА
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по итогам ответного матча с ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Быки» на своём поле разгромили армейцев со счётом 4:0. Команда Мурада Мусаева обыграла соперника по сумме двух матчей с общим счётом 5:3 и вышла в финал Пути РПЛ. ЦСКА вылетел в Путь регионов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

— Удивило отсутствие работы в матче?
— Я мечтаю, чтоб каждая игра была такой, как ЦСКА. Главное, чтоб сзади «на ноль».

— Какой ответ дал «Краснодар» на сегодняшние провокации?
— Отвечать нужно голами и победой, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

