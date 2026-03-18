Победа мадридского «Реала» в выездной игре с «Ман Сити» — в видеообзоре ответного матча ЛЧ

Мадридский «Реал» обыграл на выезде «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей оба мяча забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Единственный гол хозяев записал на свой счёт норвежский форвард Эрлинг Холанд. На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор встречи.

В 1/4 финала мадридский «Реал» встретится с победителем пары «Бавария» — «Аталанта».