Победа мадридского «Реала» в выездной игре с «Ман Сити» — в видеообзоре ответного матча ЛЧ
Поделиться
Мадридский «Реал» обыграл на выезде «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22' 1:1 Холанд – 41' 1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
Удаления: Б. Силва – 20' / нет
В составе победителей оба мяча забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Единственный гол хозяев записал на свой счёт норвежский форвард Эрлинг Холанд. На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В 1/4 финала мадридский «Реал» встретится с победителем пары «Бавария» — «Аталанта».
Комментарии
- 18 марта 2026
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:13
-
06:57
-
06:51
-
06:47
-
06:39
-
06:36
-
06:20
-
06:19