Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Победа мадридского «Реала» в выездной игре с «Ман Сити» — в видеообзоре ответного матча ЛЧ

Мадридский «Реал» обыграл на выезде «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

В составе победителей оба мяча забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Единственный гол хозяев записал на свой счёт норвежский форвард Эрлинг Холанд. На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/4 финала мадридский «Реал» встретится с победителем пары «Бавария» — «Аталанта».

