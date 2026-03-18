Победа «Арсенала» дома над «Байером» — в видеообзоре ответного матча ЛЧ

Лондонский «Арсенал» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0.

На 36-й минуте вингер «Арсенала» Эберечи Эзе открыл счёт, а на 63-й минуте полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество своей команды.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/4 финала ЛЧ, где сразится со «Спортингом». «Байер» завершил выступления в турнире.