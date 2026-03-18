Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 18 марта

Сегодня, 18 марта, состоятся два матча Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 18 марта (время — московское):

1/2 финала Пути РПЛ:

20:45. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва);

1-й раунд 1/2 финала Пути регионов:

18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Махачкала).

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.