«Разруха». Российский экс-игрок сербских клубов рассказал о местных футбольных условиях

Экс-игрок академии «Локомотива» и сербских клубов, ныне полузащитник американского «Чарльстона» Кирилл Пахомов рассказал о футбольных условиях в Сербии.

— Надо начать с того, что «Рад» на тот момент выступал в Суперлиге Сербии. Но мы приехали после «Локомотива» и всех международных турниров с академией, полей в Черкизове, экипировки — из одной из лучших академий в России с сумасшедшими условиями. Приехали в Сербию, увидели полуразрушенный стадион с полутора трибунами. У одной был закрыт второй ярус, потому что там была разруха, а вторая, за воротами, — просто бетон. Там находились ультрас. А с двух остальных сторон даже не было трибун. Поле натуральное, но по качеству — ниже среднего. Мы с отцом друг на друга смотрим и спрашиваем: «Получается, сюда приезжают «Црвена Звезда» и «Партизан»? Были очень удивлены. Рядом было искусственное поле, которое постелили лет 30 назад, — уже просто ковёр. Там тренировалась академия «Рада», бывало, что сразу четыре возраста в одно время. Раздевалки тоже полуразрушенные: одноэтажное здание, очень тонкие стены из гипсокартона. Зимой холодно, брутальные условия. От России, конечно, отличаются не в лучшую сторону.

— Такие условия и стадионы — распространённая история в Сербии?

— В основном да. Но в Сербии всё не ограничивается двумя клубами — есть «Чукарички» и «Бачка-Топола». У вторых база вообще как у «Краснодара» в плане новизны. Естественно, не в таких масштабах, там не так много полей, но по сербским масштабам всё очень солидно. «Вождовац» — тоже хороший клуб, их стадион находится на крыше торгового центра. То есть в Сербии есть пять-шесть клубов с нормальной инфраструктурой и более маленькие команды, у которых отремонтированы раздевалки, искусственные поля нормального качества — терпимые условия. Конечно, есть такие клубы, как «Рад», где царит разруха, но такие уж реалии, — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кириллу Пахомову 25 лет. Он родом из Курска. С 2023 года российский хавбек выступает в США.