Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 18 марта

Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 18 марта

Сегодня, 18 марта, состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 18 марта (время московское):

  • 20:45. «Барселона» — «Ньюкасл»;
  • 23:00. «Ливерпуль» — «Галатасарай»;
  • 23:00. «Бавария» — «Аталанта»;
  • 23:00. «Тоттенхэм» — «Атлетико» Мадрид.

Первые матчи этой стадии состоялись неделю назад, с их результатами можно ознакомиться по ссылке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер» — 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
