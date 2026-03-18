Главный тренер сборной Мали оценил работу Карпина в национальной команде России

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит поделился мнением об уровне сборной России на фоне предстоящего товарищеского матча. Игра состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Нынешнее поколение сильное — всего два поражения в последних 30 матчах. Карпин хорошо работает. У него сбалансированная команда, опытные игроки, такие как Головин и братья Миранчуки. Но также есть и таланты — Гладышев, Батраков или Лукин», — сказал Саинтфит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в марте сборная России также проведёт товарищеский матч с национальной командой Никарагуа. Игра пройдёт 27 марта в Краснодаре.