Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 18 марта

Сегодня, 18 марта, стартует программа ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится всего один матч.

Расписание матчей Лиги Европы 18 марта (время московское):

18:30. «Брага» (Португалия) — «Ференцварош» (Венгрия).

Первые матчи этой стадии состоялись 12 марта, с их результатами можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле (Турция). Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

