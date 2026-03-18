Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Прошедшая накануне игра завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

«Они вышли на поле так, как мы и ожидали: высоко прессинговали, создавая для нас трудности. Нам не хватало терпения с мячом, но это легко сказать, а сделать сложнее. После пенальти всё изменилось. Сбавил ли «Сити» во втором тайме? Да, безусловно, на подсознательном уровне. Хотя в перерыве мы говорили о том, что хотим победить, больше владеть мячом и забить голы. Но мы играли против очень сильного соперника. Важно научиться побеждать в каждом матче: благодаря самоотдаче, самопожертвованию и мастерству. И прежде всего благодаря командной работе», — сказал Арбелоа на послематчевой пресс-конференции.

