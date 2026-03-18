«Спартак» — «Динамо»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч команд завершился победой «Динамо» со счётом 5:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.