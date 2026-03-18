«Зенит» — «Динамо» Мх: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 марта, состоится матч первого раунда 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.