Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев: мне было всё равно, что ЦСКА выложил нашу раздевалку. Они такие после 90% матчей

Агкацев: мне было всё равно, что ЦСКА выложил нашу раздевалку. Они такие после 90% матчей
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о мотивации на матчи с ЦСКА на фоне недавних скандалов между клубами. Представители «Краснодара» обвиняли соперника в расизме, в ответ на это представители ЦСКА показали хаос и проломленную дверь в гостевой раздевалке своего стадиона после визита «быков».

«Было важно подойти к ЦСКА без лишних эмоций после всего того, чтобы было в прошлых матчах. Старались не думать о закулисье, мы это проговаривали.

После слов со стороны ЦСКА меня не надо было дополнительно настраивать. Наша раздевалка после первого матча? Поверьте, раздевалки такие после 90% матчей. Мне было всё равно, что ЦСКА это выложил. Решили, значит, решили», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android