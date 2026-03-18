Агкацев: мне было всё равно, что ЦСКА выложил нашу раздевалку. Они такие после 90% матчей

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о мотивации на матчи с ЦСКА на фоне недавних скандалов между клубами. Представители «Краснодара» обвиняли соперника в расизме, в ответ на это представители ЦСКА показали хаос и проломленную дверь в гостевой раздевалке своего стадиона после визита «быков».

«Было важно подойти к ЦСКА без лишних эмоций после всего того, чтобы было в прошлых матчах. Старались не думать о закулисье, мы это проговаривали.

После слов со стороны ЦСКА меня не надо было дополнительно настраивать. Наша раздевалка после первого матча? Поверьте, раздевалки такие после 90% матчей. Мне было всё равно, что ЦСКА это выложил. Решили, значит, решили», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

