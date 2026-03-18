В «Спортинге» высказались о разгромной победе над «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с норвежским «Будё-Глимт». Прошедшая накануне встреча завершилась победой лиссабонской команды со счётом 5:0. Таким образом, «Спортинг» вышел в 1/4 финала престижнейшего еврокубкового турнира.

«Мы знали, на что способен «Будё-Глимт» в своих лучших проявлениях, но сегодня мы увидели лучший «Спортинг». Я почувствовал наше единство с первого же момента возвращения к тренировкам. Это была совсем другая энергия, наше желание совершить нечто особенное было безграничным. Благодаря поддержке болельщиков я чувствовал, что это будет особенный вечер. Даже если бы мы выиграли со счётом всего лишь 2:0, я бы всё равно стоял здесь с чувством невероятной гордости за команду. Помимо любой тактики, этот результат во многом стал возможен благодаря вере, решимости и той интенсивности, которую мы вложили в игру», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.