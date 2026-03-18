Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Денис Алхазов прокомментировал победу «Реала» над «Ман Сити», упомянув Хусанова

Комментарии

Комментатор Оkkо Денис Алхазов высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Победу в прошедшей накануне встрече одержали «сливочные» — 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

«Пепу Гвардиоле нужно было получить три пинка от Вальверде, чтобы выбрать грамотный состав. И как этот состав действует, мы увидели с первых минут. Даку делал всё то же самое, зато справа был центр силы и тяжести Шерки, Бернарду Силва, Нунес. Аит-Нури, кстати, отлично качал на левом фланге. Родри как стабилизатор в центре. Стартовый натиск был явно за «Манчестер Сити». Он разбивался о лучшего вратаря мира Тибо Куртуа. Затем удивительное удаление капитана. Забавно, что мяч попал в капитанскую повязку, в выставленную руку.

Потом эта капитанская повязка ещё трижды поменяла владельца. Заслуженная победа «Реала» при первом провальном матче Гвардиолы, при попытке всё спасти во втором матче, даже в меньшинстве — с очень атакующими заменами в концовке. Хороший вывод для Хусанова. Он был одним из лучших на поле в непосредственно оборонительных действиях, которые не всегда требуются в команде Гвардиолы, но без них никак. Особенно в таких матчах, такого уровня», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

'Реал' третий раз подряд выбил 'Сити' из ЛЧ — победили в гостях! Это конец для Гвардиолы?
