Денис Алхазов прокомментировал победу «Реала» над «Ман Сити», упомянув Хусанова

Комментатор Оkkо Денис Алхазов высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Победу в прошедшей накануне встрече одержали «сливочные» — 2:1.

«Пепу Гвардиоле нужно было получить три пинка от Вальверде, чтобы выбрать грамотный состав. И как этот состав действует, мы увидели с первых минут. Даку делал всё то же самое, зато справа был центр силы и тяжести Шерки, Бернарду Силва, Нунес. Аит-Нури, кстати, отлично качал на левом фланге. Родри как стабилизатор в центре. Стартовый натиск был явно за «Манчестер Сити». Он разбивался о лучшего вратаря мира Тибо Куртуа. Затем удивительное удаление капитана. Забавно, что мяч попал в капитанскую повязку, в выставленную руку.

Потом эта капитанская повязка ещё трижды поменяла владельца. Заслуженная победа «Реала» при первом провальном матче Гвардиолы, при попытке всё спасти во втором матче, даже в меньшинстве — с очень атакующими заменами в концовке. Хороший вывод для Хусанова. Он был одним из лучших на поле в непосредственно оборонительных действиях, которые не всегда требуются в команде Гвардиолы, но без них никак. Особенно в таких матчах, такого уровня», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».