Главная Футбол Новости

Тренер «Будё-Глимт» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Тренер «Будё-Глимт» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала норвежцы по сумме двух матчей уступили лиссабонскому «Спортингу». Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Будё-Глимт», но в ответной встрече «Спортинг» разгромил норвежцев — 5:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34'     2:0 Гонсалвеш – 61'     3:0 Суарес – 78'     4:0 Араухо Вильчес – 92'     5:0 Нел – 120+1'    

«Мы не играли в футбол, мы играли с оглядкой на значимость момента, и она оказалась для нас непосильной. «Спортинг» просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными.

Я не могу точно сказать, почему всё закончилось именно так, но лишь в редкие моменты нам удавалось показать хоть какую-то конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей идентичности и от того, какими мы должны быть на самом деле», — цитирует Кнутсена сайт УЕФА со ссылкой на TV 2.

Ремонтада в ЛЧ! У Хайкина — рекорд всех времён, но «Будё» после 3:0 просто вынесли! Видео
Ремонтада в ЛЧ! У Хайкина — рекорд всех времён, но «Будё» после 3:0 просто вынесли! Видео
