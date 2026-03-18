Тренер «Будё-Глимт» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала норвежцы по сумме двух матчей уступили лиссабонскому «Спортингу». Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Будё-Глимт», но в ответной встрече «Спортинг» разгромил норвежцев — 5:0.
«Мы не играли в футбол, мы играли с оглядкой на значимость момента, и она оказалась для нас непосильной. «Спортинг» просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными.
Я не могу точно сказать, почему всё закончилось именно так, но лишь в редкие моменты нам удавалось показать хоть какую-то конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей идентичности и от того, какими мы должны быть на самом деле», — цитирует Кнутсена сайт УЕФА со ссылкой на TV 2.
- 18 марта 2026
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:15
-
10:59
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:32
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:00