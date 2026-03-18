Тренер «Будё-Глимт» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала норвежцы по сумме двух матчей уступили лиссабонскому «Спортингу». Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Будё-Глимт», но в ответной встрече «Спортинг» разгромил норвежцев — 5:0.

«Мы не играли в футбол, мы играли с оглядкой на значимость момента, и она оказалась для нас непосильной. «Спортинг» просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными.

Я не могу точно сказать, почему всё закончилось именно так, но лишь в редкие моменты нам удавалось показать хоть какую-то конструктивную игру. Мы были очень далеки от своей идентичности и от того, какими мы должны быть на самом деле», — цитирует Кнутсена сайт УЕФА со ссылкой на TV 2.