Тренер «Байера» прокомментировал поражение от «Арсенала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Победу в этой встрече одержали «канониры» — 2:0, которые прошли в четвертьфинал турнира.

«В первом тайме мы допустили слишком много ошибок в построении атак. «Арсенал» оказывал на нас сильное давление, но мы не так уж много позволили сопернику, кроме нескольких стандартов. А затем Эзе забил фантастический гол. Думаю, мы можем гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Мы видим разницу между нами и лучшими командами Европы и стремимся в эту элиту. Постараемся вернуться и снова дать бой. Это наша главная цель», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.