Российский футболист в США сравнил Москву с Майами

Экс-игрок академии «Локомотива» и сербских клубов, ныне полузащитник американского «Чарльстона» Кирилл Пахомов сравнил Москву и Майами.

«Получилось съездить с друзьями в Лас-Вегас на пару дней, когда там проходил турнир UFC 300. Мы полетели вчетвером, и двое друзей пошли на само мероприятие, а мы просто отдыхали в Лас-Вегасе как туристы — не было финансовой возможности. В Майами летал на пять дней, ездил в Хьюстон, Техас — там мы смотрели четвертьфинал Копа Америка между Аргентиной и Эквадором. Ну и выезды с Маршаллом в Вашингтон, Нью-Йорк, Атланту. Однако ещё не был в Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии.

Всё абсолютно разное. Лас-Вегас — абсолютно не для жизни. Там 24/7 игровые автоматы, куда ни зайдёшь — казино. Приземляешься, и сразу в аэропорту стоят эти игровые автоматы. Это город для тусовок. Увидел — здорово, но желания ездить туда на постоянной основе нет. Майами — интересный город, там разная жизнь. На побережье более активная жизнь, много туристов, люди занимаются спортом, рестораны, бары. А есть коттеджные посёлки, где более размеренная жизнь. Майами — неплохой город, но расстояниями похож на Москву. Вашингтон мне очень понравился. Чистый город, в центре можно прогуляться, увидеть своими глазами все эти государственные здания — Вашингтон похож на европейский город», — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кириллу Пахомову 25 лет. Он родом из Курска. С 2023 года российский хавбек выступает в США.

