Foot01: Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье
Французское онлайн-издание foot01.com выпустило статью о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове и вратаре парижан Люка Шевалье по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0). Заголовок материала гласит: «Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье», в тексте написано, что летом Люка, вероятнее всего, вынужден будет покинуть «ПСЖ».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
Кроме того, автор материала Клод Даутель отмечает, что теперь Матвей Сафонов является безоговорочным первым номером парижан.
Шевалье стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 15 матчей (1380 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».
