Foot01: Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье

Французское онлайн-издание foot01.com выпустило статью о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове и вратаре парижан Люка Шевалье по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0). Заголовок материала гласит: «Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье», в тексте написано, что летом Люка, вероятнее всего, вынужден будет покинуть «ПСЖ».

Кроме того, автор материала Клод Даутель отмечает, что теперь Матвей Сафонов является безоговорочным первым номером парижан.

Шевалье стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 15 матчей (1380 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».