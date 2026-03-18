«Спартак» — «Динамо»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.

Последние пять матчей между «Динамо» и «Спартаком»:

5.03.2026. Кубок России. «Динамо» — «Спартак» — 5:2;

6.12.2025. РПЛ. «Спартак» — «Динамо» — 1:1;

13.09.2025. РПЛ. «Динамо — «Спартак» — 2:2;

11.05.2025. РПЛ. «Динамо» — «Спартак» — 2:0;

29.04.2025. Кубок России. «Спартак» — «Динамо» — 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.