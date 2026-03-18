Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Андрей Мостовой: я точно не достиг своего потолка

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, что провёл в составе сине-бело-голубых 200 матчей во всех турнирах. Также игрок заявил, что ещё не достиг своего потолка.

— 200 матчей за «Зенит», с десяток завоёванных трофеев, россыпь голов. Что для вас значат эти цифры?
— Когда я в 2019 году приехал в «Зенит»-2, конечно, на такое не мог рассчитывать. Даже мысли не было, что столь надолго задержусь и столько всего произойдёт. В истории «Зенита» не так много людей, которые провели 200 матчей. Так что это для меня большая честь. Надеюсь, ожидания болельщиков мне удаётся оправдывать.

— Вы уже достигли своего максимума как игрок?
— На 100% уверен, что могу прибавить. На пиковую форму ещё не вышел, а ресурс у организма огромный. Желания, мотивации тоже много. Так что своего потолка я точно не достиг, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

