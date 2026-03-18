Александр Бубнов допустил, что ЦСКА займёт третье место в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что ЦСКА может занять третье место по итогам этого сезона в Мир РПЛ. Сейчас армейцы располагаются на пятой строчке и отстают от идущего третьим «Локомотива» на пять очков.

— Вы согласны, что у этого матча (ЦСКА – «Краснодар». – Прим. «Чемпионата») особый статус?

— Конечно. Потому что ЦСКА реально претендовал на то, чтобы быть в тройке или [занять] даже второе место. Я и сейчас считаю, что они в состоянии… Ну, чемпионами они не станут, но третье место [могут] занять.

— Третье место? У ЦСКА отставание пять очков, и я напомню, как ЦСКА сейчас играет в чемпионате России… Какие там поражения.

— Ну, правильно. А у «Динамо» какие поражения и как играет сейчас?

— У «Динамо» нет поражений.

— Нет, были. Они на 11-м месте были. Но сейчас выигрывают, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».