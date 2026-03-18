«Челестини ни при чём». Экс-капитан ЦСКА высказался о кризисе в команде

Чемпион СССР в составе ЦСКА Михаил Колесников высказался о кризисе армейской команды в весенней части текущего сезона.

«Я уже давно не играю в ЦСКА. Наше поколение далеко от этой команды. Нужно находиться в клубе, чтобы понимать ситуацию. Не знаю, дело случая это или нет. На сборах мне нравилось, как играл ЦСКА. И в первом матче с «Краснодаром» была какая-то игра. А что случилось дальше?

Надо разбираться в коллективе. Челестини не перегорел. Что-то творится с игроками. Фабио тут ни при чём. Тут дело в самих футболистах. Не знаю, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Я не тренер», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.