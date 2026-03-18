Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челестини ни при чём». Экс-капитан ЦСКА высказался о кризисе в команде

Комментарии

Чемпион СССР в составе ЦСКА Михаил Колесников высказался о кризисе армейской команды в весенней части текущего сезона.

«Я уже давно не играю в ЦСКА. Наше поколение далеко от этой команды. Нужно находиться в клубе, чтобы понимать ситуацию. Не знаю, дело случая это или нет. На сборах мне нравилось, как играл ЦСКА. И в первом матче с «Краснодаром» была какая-то игра. А что случилось дальше?

Надо разбираться в коллективе. Челестини не перегорел. Что-то творится с игроками. Фабио тут ни при чём. Тут дело в самих футболистах. Не знаю, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Я не тренер», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android