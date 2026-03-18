В «Спартаке» рассказали, что на матч с «Динамо» в Кубке России продано 36 тысяч билетов

В пресс-службе «Спартака» рассказали, что на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» продано 36 тысяч билетов. Игра пройдёт сегодня, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

«Сейчас на матч с «Динамо» реализовано 36 тысяч билетов. До солд-аута осталось совсем немного — ждём каждого болельщика красно-белых сегодня на стадионе. Вы — часть команды!» — сказали в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Первый матч между «Спартаком» и «Динамо» завершился победой бело-голубых со счётом 5:2.