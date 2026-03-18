«Это красная карточка». Валентин Пальцев — об удалении Рейса в матче «Краснодар» — ЦСКА

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев рассказал, что считает удаление защитника ЦСКА Матеуса Рейса в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России справедливым. Рейс был удалён на 45+1‑й минуте встречи. По исходу часа игры красную карточку получил защитник ЦСКА Мойзес. Игра завершилась уверенной победой «быков» со счётом 4:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик).

— Я с ним боролся без рук, спровоцировал на удар, он ударил меня плечом и получил красную.

— Понимали, что последует красная?

— Да, потому что это был намеренный удар. Думаю, что это 100-процентная красная карточка, — сказал Пальцев в эфире «Матч ТВ».

В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем противостояния «Спартак» — «Динамо».