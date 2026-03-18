Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это красная карточка». Валентин Пальцев — об удалении Рейса в матче «Краснодар» — ЦСКА

«Это красная карточка». Валентин Пальцев — об удалении Рейса в матче «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев рассказал, что считает удаление защитника ЦСКА Матеуса Рейса в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России справедливым. Рейс был удалён на 45+1‑й минуте встречи. По исходу часа игры красную карточку получил защитник ЦСКА Мойзес. Игра завершилась уверенной победой «быков» со счётом 4:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

— Я с ним боролся без рук, спровоцировал на удар, он ударил меня плечом и получил красную.

— Понимали, что последует красная?
— Да, потому что это был намеренный удар. Думаю, что это 100-процентная красная карточка, — сказал Пальцев в эфире «Матч ТВ».

В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем противостояния «Спартак» — «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android