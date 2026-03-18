«Никогда не сдаётся без боя». «Спартак» опубликовал видео перед матчем с «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Первый матч между «Спартаком» и «Динамо» завершился победой бело-голубых со счётом 5:2. В другой полуфинальной паре Пути РПЛ встречались «Краснодар» и ЦСКА. Чёрно-зелёные вышли победителями из этого противостояния с общим счётом 5:3.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Ростов».