Андрей Мостовой рассказал, как изменился за шесть сезонов в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как изменился за шесть сезонов в санкт-петербургской команде.

— Вы шестой сезон в главной команде. Сильно изменились за эти годы?

— Поначалу я был молод, первые два сезона играл нестабильно. Третий уже хороший был. Четвёртый немного подпортили травмы. Прошлый сезон не очень получился, в этом не всё складывается так, как хотелось бы. Но в целом годы более-менее ровно идут. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. В футбольном плане с опытом я заметно изменился. Стал меньше рисковать и больше играть на команду, — приводит слова Мостового официальный сайт клуба.