Газзаев — о Матвее Сафонове: он произвёл фурор в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча прошла накануне и завершилась победой парижан со счётом 3:0.

«Сафонов — игрок основы, и он это доказал. Мы вчера видели, какой фурор он произвёл в Лиге чемпионов. Благодаря его игре «Пари Сен-Жермен» добился победы. Даже поучаствовал в первом голе [Хвичи] Кварацхелии, который начал разгон. Очень приятно, что эти оба игрока поиграли в нашем чемпионате, а сейчас выступают в одной из лучших европейских команд», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».