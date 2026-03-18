Газзаев — о Матвее Сафонове: он произвёл фурор в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча прошла накануне и завершилась победой парижан со счётом 3:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
«Сафонов — игрок основы, и он это доказал. Мы вчера видели, какой фурор он произвёл в Лиге чемпионов. Благодаря его игре «Пари Сен-Жермен» добился победы. Даже поучаствовал в первом голе [Хвичи] Кварацхелии, который начал разгон. Очень приятно, что эти оба игрока поиграли в нашем чемпионате, а сейчас выступают в одной из лучших европейских команд», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».
