Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев — о Матвее Сафонове: он произвёл фурор в Лиге чемпионов

Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча прошла накануне и завершилась победой парижан со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Сафонов — игрок основы, и он это доказал. Мы вчера видели, какой фурор он произвёл в Лиге чемпионов. Благодаря его игре «Пари Сен-Жермен» добился победы. Даже поучаствовал в первом голе [Хвичи] Кварацхелии, который начал разгон. Очень приятно, что эти оба игрока поиграли в нашем чемпионате, а сейчас выступают в одной из лучших европейских команд», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android