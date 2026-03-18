Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Хомуха: футболисты ЦСКА не чувствуют свою ответственность перед командой и болельщиками

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром» (0:4).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Психологическое состояние команды не на самом высоком уровне. Плюс было два удаления Рейса и Мойзеса, которые сильно повлияли на исход матча. Я не стал бы говорить, что Челестини перегорел. В первой части чемпионата все, наоборот, говорили, что игра команды хорошего уровня. Просто сейчас с учётом тех больших изменений, которые произошли зимой, очень сложно идёт адаптация новичков в команде.

И сами футболисты понимают, что так крупно нельзя проигрывать. Такой крупный счёт случился в результате двух удалений. Когда ты играешь с чемпионом страны в отсутствие двух футболистов, конечно, это скажется. Игроки не могут себя контролировать, это главная причина, что футболисты не чувствуют свою ответственность перед командой и болельщиками», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

