«Нам аукнулось». Андрей Мостовой — о поражении «Зенита» от «Оренбурга»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2). В этом матче сине-бело-голубые не реализовали два пенальти. Один из них не забил именно Мостовой.
— Ваш 200-й матч не порадовал результатом. Два незабитых пенальти в одной игре — это говорит о фатальном невезении?
— Я уверен в том, что это нелепое стечение обстоятельств, звёзды так сошлись. У Мантуана до этого был вроде бы один промах с «точки», я вообще не забил впервые. Мяч верхом полетел, хотя я не хотел этого. Манту вообще не попал. Не думаю, что это проблемы технического исполнения. Дай мне ещё 10 ударов — я все 10 забью. Видимо, так должно было случиться. Не заслужили, не наиграли, и это всё нам аукнулось, — цитирует Мостового сайт «Зенита».
- 18 марта 2026
-
13:26
-
13:25
-
13:22
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:40
-
12:15
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:15
-
10:59
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:32
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
09:12