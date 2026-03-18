«Нам аукнулось». Андрей Мостовой — о поражении «Зенита» от «Оренбурга»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2). В этом матче сине-бело-голубые не реализовали два пенальти. Один из них не забил именно Мостовой.

— Ваш 200-й матч не порадовал результатом. Два незабитых пенальти в одной игре — ​это говорит о фатальном невезении?

— Я уверен в том, что это нелепое стечение обстоятельств, звёзды так сошлись. У Мантуана до этого был вроде бы один промах с «точки», я вообще не забил впервые. Мяч верхом полетел, хотя я не хотел этого. Манту вообще не попал. Не думаю, что это проблемы технического исполнения. Дай мне ещё 10 ударов — ​я все 10 забью. Видимо, так должно было случиться. Не заслужили, не наиграли, и это всё нам аукнулось, — цитирует Мостового сайт «Зенита».