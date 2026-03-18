Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Первый тренер Сафонова отреагировал на высшую оценку вратаря в матче «Челси» — «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался об игре вратаря в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча прошла накануне и завершилась победой парижан со счётом 3:0. В итоге «ПСЖ» прошёл в четвертьфинал турнира. СМИ высоко оценили игру Сафонова.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Очень здорово! Это ещё раз говорит о том, что Матвей принял правильное решение, оставшись в «ПСЖ». Он правильно сориентировался и конкурирует с Шевалье. Дай бог, чтобы и дальше было так. Своими шансами Матвей на сегодняшний день пользуется в полной мере. Надеюсь, так будет и дальше. Молодец», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Foot01: Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье
