Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Хомуха: сейчас нецелесообразно делать резкие движения в отношении Челестини

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался по поводу разговоров о возможном увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев. Ранее такие дискуссии появились в СМИ и среди болельщиков.

«Сейчас ЦСКА отличается в лучшую сторону в этом плане. Никогда особо сильно не шарахаются при принятии решений. Ближайшая игра с «Динамо» Махачкала покажет. Если команда одержит уверенную победу, то тогда ещё будет вероятность спасти чемпионат. Сейчас нецелесообразно делать резкие движения в отношении Челестини.

Те задачи, которые ЦСКА перед собой ставил, — борьба за титул. Для всех очевидно, что армейцы выбыли из этой борьбы. Теперь просто нужно сохранить лицо и постараться оказаться в призовой тройке РПЛ», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

