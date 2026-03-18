Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Ужасная игра!» Гришин отреагировал на разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром» (0:4).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Была ужасная игра от ЦСКА. Причём туда же можно брать не два удаления, а даже когда команды играли в равных составах. Армейцы играли намного хуже и практически не атаковали. Понятно, что Челестини выбрал наконец-то манеру играть от обороны, удерживая результат первого матча. Даже при этой системе ЦСКА оборонялся всей командой.

После удаления и первого гола всё стало ясно, что ЦСКА этот матч проиграет. Причём проиграет с тем счётом, который был нужен «Краснодару». Кроме одного домашнего матча с «Краснодаром», где соперник играл вторым составом, можно говорить о том, что в ЦСКА какой-то большой кризис», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

